Commerzbank – Bleiben Sie wachsam!

der Jahresauftakt bei der Commerzbank beginnt positiv und die Aktie kann zeitweise schon auf fast 8 EUR springen und in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres um zehn Prozent zulegen. Besser hätte also 2017 kaum beginnen können. Die positive Tendenz der letzten Monate bzw. seit August 2016 scheint sich damit fortzusetzen.

Entsprechend dazu werden viele Analystenhäuser nun wieder optimistisch und geben für die Commerzbank-Aktie diverse Kaufempfehlungen heraus. Damit fassen auch Privatanleger wieder Mut und gehen in die Aktie. Doch viele Marktteilnehmer lassen die Charttechnik oftmals komplett außen vor. Zum einen, weil sie die Zeichnen von Linien für Unfug oder Kaffeesatzleserei halten oder weil man der landläufigen Meinung nach erst hinterher weiß welche Linie wichtig war und welche nicht.

Doch ausgerechnet die Charttechnik gibt in diesen Tagen keineswegs grünes Licht für die Aktie. Denn noch immer hängen die Kursen an einem äußerst wichtigen Widerstand fest und kommen nicht nachhaltig über die Marke von 8 EUR hinaus. Ähnlich wie schon Mitte Dezember, droht der Commerzbank-Aktie jetzt wieder ein deutlicher Pullback vom aktuellen Niveau. Kurz gesagt: Die Aktie könnte wieder kräftiger fallen.

Zusätzlich belastet auch der steigende Keil, der sich seit August gebildet hat. Dieser rundet das momentan eher bärische Chartbild weiter ab, so dass in der aktuellen Chartkonstellation noch keineswegs Entwarnung gegeben werden kann. Das könnte sich jedoch schlagartig ändern, sobald die Commerzbank den besagten Kreuzwiderstand nachhaltig überwindet. In diesem Fall könnte die nächste Rallyphase durchaus bis ca. 10 EUR laufen.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

