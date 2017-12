Commerzbank: Bietet sich hier noch eine Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat in den vergangenen Monaten einen schönen Aufwärtslauf hingelegt. Der jüngste Kursrücksetzer löst bei Charttechnikern keine Bedenken aus. Der Wert sei eine Kaufgelegenheit, meinen die Spezialisten und verweisen auf den Umstand, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 20 % auf sich vereinige. Damit bestätigen sie den Befund der längerfristig orientierten Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie konnte in den vergangenen Monaten seit Anfang September eine smarte Aufwärtstrendgerade realisieren. Dabei sind die Notierungen fast stetig nach oben gelaufen und konnten jeweilige kleinere Gewinnmitnahmen stets schnell wieder korrigieren. Dies ist nach Meinung von Chartanalysten ein gutes Zeichen für einen weiterführenden Aufwärtslauf.

Die Kursziele ergeben sich aus den Tops der jüngeren Vergangenheit. Dabei hat die Aktie innerhalb von zwei Wochen immerhin einen Aufschlag von 3 % geschafft und am 19. Dezember ein jetzt noch gültiges 2-Jahres-Hoch von 12,82 Euro realisiert. Darüber wartet dann das aktuelle 3-Jahres-Hoch bei 13,28 Euro, das am 8. April 2015 erreicht worden war. Schließlich stellt das derzeitige 5-Jahres-Top bei 14,39 Euro das nächste Topziel dar. Dieses war am 4. April 2014 markiert worden. Da auch darüber keine wichtigen Widerstände mehr zu erwarten sind, könne es für die Aktie nach Meinung von Chartanalysten auch schnell in Richtung 20 Euro hinaufgehen. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es zuletzt keine mehr, nachdem bekannt wurde, dass Unicredit das Frankfurter Geldhaus zunächst nicht übernehmen wolle. Dennoch sind nur 15 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 65 % wollen den Wert derzeit halten, 20 % plädieren für einen Verkauf der Aktie.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Technische Analysten indes sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Abwärtstrend. Der Wert konnte zuletzt die Trendpfeile in sämtlichen zeitlichen Dimensionen aufwärts drehen. Der langfristig bedeutende GD200 ist zudem 16,8 % entfernt. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.