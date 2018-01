Commerzbank: Der Banktitel zeigt sich weiter stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank musste gestern minimale Kursrücksetzer hinnehmen. Dies ist aus Sicht der charttechnischen Analysten allerdings kein schlechtes Zeichen. Vielmehr besteht für den Wert unverändert die Chance, auf neue Rekordhochs zu steigen. Damit eröffnet sich ein Potenzial von über 20 %, so das Meinungsbild der Analysten. Im Einzelnen: Die Aktie ist ohnehin nach in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Das Chartbild ist gut, der Wert klettert seit Anfang September entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben. Damit bestehen Chancen darauf, dass es bei gleichbleibender Dynamik sogar rasch in Richtung von 15 Euro gehen kann. Dabei allerdings sind noch einige Widerstände vorhanden, die es zu überwinden gilt. Am 19. Dezember 2017 hatte die Aktie das derzeit gültige 2-Jahres-Hoch bei 12,82 Euro erreicht. Dieses sollte indes keinen nennenswerten Widerstand darstellen. Darüber befindet sich bei 13,28 Euro das aktuelle 3-Jahres-Top. Dieser Kurs wurde am 8. April 2015 erreicht. Schließlich ginge es um das 5-Jahres-Hoch bei 14,39 Euro, das am 4. April 2014 markiert worden war. Sollte es schnell gelingen, diese Barrieren aus dem Weg zu räumen, dann sind sogar 20 Euro in Sicht. Bis zu dieser runden und damit anziehenden Marke gäbe es für die Aktie dann keine größeren Hürden mehr, die überwunden werden müssten. Nach unten hin schützt weiterhin die Grenze von 12 Euro, an der sich die Aktie über längere Zeit aufgehalten hatte. Darunter würden noch Unterstützungspunkte zwischen 11 und 12 Euro existieren.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es zuletzt keine neuen bedeutenden Nachrichten mehr für das Finanzunternehmen. Dennoch sind aktuell nur 15 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 65 % wollen halten und 20 % verkaufen den Wert.

Technische Analysten: Klar positiver Trend

Technische Analysten sind der Auffassung, der Titel sei im Hausse-Modus. Bis zum GD200 hat die Commerzbank-Aktie einen Vorsprung von über 17 %. Daher liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.