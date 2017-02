Commerzbank: Bald gibt es neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

nicht mehr lange, und dann steht bei der Commerzbank die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 an. Am 9. Februar soll es laut dem Bankhaus so weit sein. Das könnte durchaus spannend werden – und vielleicht wird das Management der Commerzbank dann auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben? 2017 wird für die Commerzbank laut eigener Planung eher ein Jahr des Umbaus werden. Die Commerzbank selbst spricht in diesem Zusammenhang von ihrer Strategie „Commerzbank 4.0“. So soll es zukünftig drei „berichtspflichtige“ Segmente bei der Commerzbank geben. Und diesen Monat gab es auch ein neues „Sprachrohr“ der Commerzbank: Christoph Wortig wurde zum Bereichsvorstand Group Investor Relations ernannt.

Werden die geplanten Änderungen bei der Commerzbank erfolgreich sein?

Was das alles im Details für Änderungen bringen wird, werden wir dann ja sehen. Schauen wir erstmal auf die Zahlen zum 4. Quartal 2016, obwohl da naturgemäß die für 2017 anvisierten Änderungen ncoh nicht enthalten sind. Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Die jüngst emittierte Commerzbank-Tieranleihe (nachrangiges Papier = bei Insolvenz der Commerzbank droht Totalverlust) erzielte zuletzt laut Börse Stuttgart vergleichsweise hohe Handelsvolumina. Wegen des erhöhten Risikos bietet diese Anleihe einen Kupon von 4,0% und soll bis 2027 laufen.

