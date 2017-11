Commerzbank: Ausbruchsversuch misslungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Das Quartalsergebnis der Commerzbank, vergangenen Donnerstag veröffentlicht, bewegte sich im oberen Bereich der Erwartungen. Es war „okay“, aber nicht umwerfend. Die Aktie (ISIN: DE000CBK1001) zog zunächst trotzdem kräftig an – aber was am Donnerstagvormittag noch nach einem Befreiungsschlag nach oben aussah, zeigt jetzt Züge eines Rohrkrepierers. Die Commerzbank-Aktie fällt zurück – dafür stieg zuletzt der Kurs bei der Konkurrenz in Form der Deutschen Bank. Wieso?

Das dürfte eine Kombination aus Charttechnik und dem Blick nach vorne sein. Die Zahlen der Deutschen Bank wurden wenig begeistert aufgenommen. Aber am Freitag kam der Verdacht auf, dass Deutsche Bank-Chef Cryan mit seinem Hinweis auf die im Branchenvergleich hohe Zahl an Mitarbeitern andeuten wollte, dass ein Stellenabbau anstehen könnte. Was Kosten sparen würde, eine Perspektive, die die Investoren meist positiv werten. Der Anstieg wurde zudem vom Überwinden einer charttechnischen Hürde nach der anderen begleitet. Auf der Gegenseite lagen die Commerzbank-Zahlen auf dem Tisch, neue Nachrichten stehen also erst einmal nicht an … die Aktie war im September und Oktober stark gelaufen … gut möglich also, dass man da nun wieder umzuschichten beginnt.

Charttechnisch gesehen nicht ganz ungefährlich. Denn durch die Abgaben des Freitags und heute Vormittag ist der Ausbruch aus dem konsolidierenden Wimpel, den die Commerzbank-Aktie zeigt, zurückgenommen. Es droht eine Bullenfalle zu werden, der Ausbruch nach unten ist jetzt jederzeit möglich. Sollte die Aktie mit Schlusskursen unter 11,35 Euro die beiden letzten Zwischentiefs bei 11,55 und 11,39 Euro brechen, kann es schnell weiter abwärts gehen, ein Test des September-Tiefs bei 9,89 Euro und der 200-Tage-Linie, derzeit bei 9,83 Euro, wäre zumindest nicht auszuschließen!

