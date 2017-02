Commerzbank: Aufwärtstrend nach Verlusten?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von der Commerzbank, denn es scheint, dass die Experten eher kritisch gestimmt sind was die Aktie anbelangt. Sorgte doch die Nachricht, dass sich die Aktie wieder in einem starken Aufwärtstrend befindet, zunächst noch für Euphorie. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Ein Verlustjahr? Wie Ethan Kauder in der vergangenen Woche berichtete, war das letzte Jahr für die Aktionäre der Commerzbank zwar eher von Verlusten geprägt, doch dafür befindet sich der Titel jetzt wieder in einem starken Aufwärtstrend und kann auf guten Jahresstart zurückblicken.

Ob sich der positive Trend weiter fortsetzen kann, das steht wohl noch in den Sternen, doch gleich acht Analysehäuser haben den Blick in den Himmel gewagt. Und dieser fällt eher kritisch aus, denn die ausgerufenen Kursziele liegen fast durchweg unter dem aktuellen Kursniveau. Das sagen die Analysten! Die pessimistischste Einschätzung kommt dabei wohl von der Schweizer Großbank UBS, denn dort hatte Analyst Daniele Brupbacher hat das Kursziel zwar von 5,40 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung wurde aber von „Neutral“ auf „Sell“ abgesenkt. Auch wenn langfristig durchaus von einem Aufwärtstrend auszugehen sei, so wäre kurzfristig mit Verlusten zu rechnen. Auch Analyst Herman von der Citigroup sieht die Früchte des Sparkurses erst im Jahr 2019 zu ernten, hat die Einstufung jedoch auf „Neutral“ belassen.

Citigroup: „Neutral“ – 8,10 Euro (-1 %)

Goldman: „Neutral“ – 8,10 Euro (-1 %)

HSBC: „Hold“ – 7,60 Euro (-7 %)

Equinet: „Neutral“ – 7,50 Euro (-8 %)

Nord LB: „Halten“ – 7,20 Euro (-12 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 6,50 Euro (-20 %)

UBS: „Sell“ – 6,50 Euro (-20 %)

