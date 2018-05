Commerzbank-Aufsichtsrat neu gewählt: Schmittmann wird Vorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat einen neuen Aufsichtsrat.



Bei der Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt wählten die Aktionäre unter anderen den früheren Risikovorstand des Instituts, Stefan Schmittmann, in das Kontrollgremium. Der 61-Jährige soll Nachfolger von Klaus-Peter Müller an der Spitze des Aufsichtsrates des teilverstaatlichten Dax -Konzerns werden. Darauf hatte sich die Bank schon im Herbst 2016 festgelegt.

Müller (73) verabschiedete sich mit Ablauf der Hauptversammlung nach mehr als 50 Jahren Tätigkeit bei der Commerzbank von dem Institut. Er führte die Bank von Mai 2001 an als Vorstandschef und war Mitte Mai 2008 direkt an die Spitze des Aufsichtsrates gerückt. Der gebürtige Münchner Schmittmann war von November 2008 bis Ende 2015 Risikovorstand der Commerzbank, ehe er mit Blick auf sein künftiges Amt seinen Vertrag Ende 2015 vorzeitig auflöste./ben/DP/jha