Commerzbank: Analyse vom 10.02.2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Mit 16 Millionen Privat- sowie 1 Millionen Geschäftskunden gehört die Commerzbank zu einer der führenden Banken in Deutschland.

Bilanz der Commerzbank sorgt für starke Ernüchterung!

Die neuveröffentlichten Zahlen in Kalenderwoche 6 enttäuschten Anleger. Das Papier wurde anschließend auf Talfahrt geschickt. Denn nachdem am Donnerstag die Jahresbilanz für 2016 bekannt gegeben wurde, fiel der Aktienkurs der Commerzbank um -2,08%. Am Freitagabend lag der Kurs an der Frankfurter Börse bei rund 7,44 €.

Herber Gewinneinbruch 2016

Die Commerzbank musste aufgrund des Zinstiefs und internen Umbaus Rückschläge in Kauf nehmen. So sank der Jahresüberschuss von fast 1,084 Milliarden Euro in 2015 auf 279 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr. Auch Vorstandschef Martin Zielke erwartet aufgrund der Umstrukturierung des Unternehmens in den nächsten 1 bis 2 Jahren keine großen Überschusssprünge nach oben.

Große Pläne des Vorstandchefs!

Bis zum Jahr 2020 möchte die Bank 9600 der 45.000 Vollzeitstellen streichen und zwei Millionen neue Privatkunden sowie 3500 Geschäftskunden bis Ende 2017 gewinnen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Raffael Prang.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse