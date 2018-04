Commerzbank Analyse: Gegenbewegung im Anmarsch

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Trader,

übergeordnet verfolgt die Commerzbank Aktie seit September 2016 einen Aufwärtstrend, welche Mitte März dieses Jahres zur Unterseite gebrochen wurde. Nach dem Jahreshoch in 2018 bei 13,82 Euro rutschte der Wert unter dem kurzfristigen Einfluss eines Abwärtstrends bis in den Unterstützungsbereich von rund 10,00 Euro ab. Dort konnte die Aktie aber zur Oberseite abprallen, was ihr in dieser Woche deutlichen Aufschub ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.