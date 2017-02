Commerzbank: Am Donnerstag kommen die Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Bullen halten sich wacker. Die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001) hält ihren kurzfristigen Aufwärtstrend und bleibt in Reichweite des bisherigen, knapp unter der markanten Charthürde von 8,65 Euro liegenden Jahreshochs. Aber dieser momentane Zustand wird keine Rolle mehr spielen, wenn, geplant am Donnerstag, die Bilanzpressekonferenz stattfinden wird.

Denn noch kann niemand sicher abschätzen, wie sich das Geldhaus in den vergangenen Monaten geschlagen hat. Das Umfeld blieb schwierig. Und die Pläne von Donald Trump, die Fußfesseln, die man Banken in den USA nach der Subprime-Krise zu Recht angelegt hat, zu lockern oder gar zu lösen, betreffen sie Commerzbank kaum. Für sie ist vor allem Europa wichtig – und da haben es die Banken, wie EZB-Chefvolkswirt Praet gerade noch einmal bestätigte, durch die Niedrigzinspolitik der Zentralbank weiterhin schwer. Kann dieser Aufwärtstrend in diesem Umfeld halten?

Wie Sie die Überflieger von morgen finden, zeigen wir Ihnen in unserem soeben erschienenen Exklusiv-Report „Unsere Aktien-Tipps 2017“, den Sie hier herunterladen können. Natürlich absolut kostenlos! Hier geht’s zum Download

Er könnte, vorausgesetzt, die Commerzbank kann bei der Veröffentlichung ihres Zahlenwerks überzeugen. Nicht nur mit Umsatz und Gewinn in Bezug auf das abgelaufene vierte Quartal 2016, sondern auch mit Blick auf die Perspektiven des laufenden Quartals. Einfach wird es aber wohl nicht, die bullishe Seite zu überzeugen, weiterhin keine Gewinne mitzunehmen und tendenziell weiter zuzukaufen. Es würde sich daher anbieten, sich für den Fall der Fälle abzusichern:

Sollte die Aktie die oben angesprochene Widerstandslinie bei 8,65 Euro auf Schlusskursbasis überwinden, wäre das ein klarer Sieg für die Bullen und durchaus eine Gelegenheit, zumindest über kleine Zukäufe nachzudenken. Kippt die Aktie nach den Zahlen jedoch, würden sich zwei Kreuzunterstützungen als Orientierung für die Absicherung anbieten: Die Zone 7,85/7,90 Euro für kurzfristige Trader, der Bereich 7,30/7,35 Euro für eher mittelfristige Positionen. Also – nehmen Sie den Donnerstag in Ihren Terminkalender auf, da kommt es dann zum Schwur!