Commerzbank Aktie: Das tut richtig weh!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Selten gab es in der deutschen Wirtschaft solch einen Einstand. Kaum im Amt, hat der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof seinem Unternehmen einen drastischen Sparkurs verordnet. 10.000 Stellen will er in dem Kreditinstitut abbauen, das wäre jeder vierte Job. In Deutschland müsste sogar jeder dritte Beschäftigte gehen.

Außerdem sollen 340 Filialen geschlossen werden. Das Filialnetz würde sich damit fast halbieren. Statt vor Ort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung