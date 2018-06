Commerzbank-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Dax ist heute mit einem Minus in die neue Woche gestartet und notiert mittlerweile wieder bei weniger als 13.000 Punkten. Dabei gehörte die Aktie der Commerzbank, nachdem ich in der letzten Woche bereits ein Kaufsignal in der Stochastik feststellte, zunächst zu den fünf Top-Werten im Dax, verlor zum Ende des Tages aber doch leicht an Wert. Das Papier der Commerzbank ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.