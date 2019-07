Commerzbank-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach dem Rückfall auf 6,00 Euro hat sich die Commerzbank-Aktie in den letzten drei Wochen wieder etwas erholt, am Dienstag gelang der Anstieg auf 6,69 Euro. Nun scheinen aber plötzlich die Bären wieder das Ruder übernommen zu haben. Am Mittwoch büßte die Aktie bereits gut 2 Prozent an Wert ein und auch am Donnerstag steht das Papier unter Abgabedruck. Bis in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung