Commerzbank-Aktie: Das sollten Anleger nun beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gerutscht und bestätigt damit das ungünstige Bild, das Chartanalysten von dem Titel ohnehin gewonnen hatten. Nun konnte die Aktie am Donnerstag zwar etwas aufsatteln, sie liegt aber trotzdem unweit des wichtigen Bodens in Höhe von 8,16 Euro. Sollte dieses Tief nach unten durchbrochen werden, könnte es zu einem deutlichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.