Commerzbank-Aktie: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie von Commerzbank ist am Dienstag und am Mittwoch wieder etwas schwächer gewesen. Streng genommen kam es sogar zu einem kleineren charttechnischen Verkaufssignal, das durchaus brisant sein könnte. Denn: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend. Der allerdings ist kurzfristig durch steigende Notierungen unterbrochen worden. Ausgehend von gut 10 Euro kletterte der Titel zuletzt wieder in Richtung 11 Euro. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.