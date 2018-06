Commerzbank Aktie: Das reicht nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank konnte in den letzten Monaten für so manche positive Meldung sorgen. Gerade im Geschäft mit Privatkunden freut das Geldhaus sich über wachsende Kundenzahlen. Das reicht jedoch noch nicht, um auch die eigenen Finanzen wieder auf Vordermann zu bringen. So schätzen es zumindest die Analysten ein, die im laufenden Geschäftsjahr von sinkenden Umsätzen ausgehen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.