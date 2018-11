Commerzbank-Aktie: Das müssen Sie nun wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Überraschung am Montag. Zum Auftakt in die neue Handelswoche legte die Aktie der Commerzbank deutlich zu. Sie schaffte einen Kurssprung von annähernd 4 % und hat damit sogar die runde Marke von 8 Euro überquert. Dennoch: Wahrscheinlich wird die Aktie in den kommenden Sitzungen deutlich verlieren, so die Analysten. Short-Investoren hätten hier wesentlich größere Chancen als Long-Aktivisten.

Denn: Die Aktie befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.