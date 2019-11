Commerzbank Aktie: Die letzte Grenze ist gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Angesichts der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist jetzt auch bei der Commerzbank die letzte Grenze gefallen: So kündigte das Geldhaus am Donnerstag an, Minuszinsen auch für Privatkunden zu erheben. Betroffen seien demnach Kunden mit hohen Einlagen. Vermögende Firmenkunden der Commerzbank sind derweil schon seit Längerem durch Negativzinsen sanktioniert.

Finanzchef spricht von „großem“ Potenzial

