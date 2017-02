Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie kann nicht mehr überzeugen. Selbst der US-Markt sowie die den US-Finanzmarkt unterstützende Rede seitens FED-Präsidentin Jennet Yellen können den Wert nicht weiter antreiben. Spätestens seitdem Mario Draghi in der vergangenen Woche verkündete, dass die Geldpolitik in der EU weiter locker bleiben wird, also die Zinsen wohl oder übel auf Tiefstständen verharren, dürfte die Spekulation auf einen nachhaltigen Turnaround etwas Gegenwind bekommen haben.

Wieder abwärts?

Damit aber wird es nun für die Aktie umso schwieriger den technischen Widerstandsbereich zwischen 8,00-9,00 Euro je Aktie zu überwinden. Und selbst darüber verläuft noch der 200-Wochenwiderstand im Preisbereich bei 9,80 Euro je Aktie. Die Aktie müsste also folglich zunächst über 10,00 Euro steigen, um aus der markttechnischen Perspektive die Turnaround-Spekulation zu unterstützen. Schauen wir uns also die Lage lieber aus der Ferne an, denn aktuell zu kaufen, wäre unseres Erachtens einfach nicht weise. Der Kurs hat die kurzfristige Aufwärtstrendlinie in dieser Woche unterschritten und könnte in Kürze in Richtung 6,50 Euro je Aktie fallen.

