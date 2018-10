Commerzbank-Aktie: Das ist ein wichtiges Signal für alle Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist am Donnerstag mit einem Plus von 1,5 % in den Fokus von Charttechnikern gerückt. Denn der Wert macht sich erneut auf den Weg, den relativ deutlichen charttechnischen Abwärtstrend in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Tagen zu verlassen. Untergrenzen sind in Höhe von 8 Euro ohnehin sichtbar gewesen. Die Kurse sind mit dem Anstieg auf mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.