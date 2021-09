Commerzbank-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach einer wochenlangen Abwärtsbewegung ist die Commerzbank-Aktie nach einer enttäuschenden Zwischenbilanz im August unter den seit Mai 2020 bestehenden Aufwärtstrend gerutscht. Dies veranschaulicht der untere Wochenchart. Auch wenn die Aktie in den letzten beiden Wochen per Saldo wieder etwas zulegen konnten, ist den Anlegern die Rückkehr in den Aufwärtstrend bislang nicht gelungen. Im Rahmen einer Ichimoku-Analyse auf Tagesbasis stellt man fest, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung