Commerzbank Aktie: Im ersten Anlauf gescheitert!

Nach zwei vergeblichen Anläufen im Juni und Juli gelang es den Bullen bei der Commerzbank-Aktie in der ersten Augusthälfte, einen Anstieg über das Hoch vom 21. Juli bei 4,85 Euro zu vollziehen und bis an die 5,00-Euro-Marke vorzustoßen. Hier wurde am 12. August bei 5,02 Euro ein neues Hoch ausgebildet.

Anschließend nahmen aber zu viele Anleger ihre Gewinne mit. Die



