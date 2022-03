Commerzbank-Aktie: Zuversichtlicher Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie ist nach einem starken Jahresauftakt in Folge des Zinsanstiegs nun ebenfalls unter Druck geraten. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Banken im Schwitzkasten. Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine waren viele Anleger sicherlich eher positiv für die Werte der europäischen Banken gestimmt.

Der Krieg hat den Dax auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gedrückt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung