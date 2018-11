Commerzbank-Aktie: Die Zeichen sind ungünstig!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nachdem es für kürzere Zeit so aussah, als könne sich die Aktie der Commerzbank wieder aufbäumen, kehrten die Notierungen nun erneut in einen sehr schwachen charttechnischen Bereich zurück. Unter dem Strich ging es für die Aktie binnen weniger Tage von mehr als 8,90 Euro um 5 % nach unten, wobei vor allem die Entwicklung am Montag ungünstig war. Die Notierungen haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.