Commerzbank Aktie: Zahlen lügen nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Only bad news are good news: Auf die Performance der Commerzbank-Aktie könnte dieser Spruch wohl derzeit zutreffen. Da ist von wahrscheinlichen Verlusten die Rede und von zusätzlichen Belastungen wegen der Corona-Krise und des Konzernumbaus. Doch dann kommt alles doch nicht ganz so schlimm wie erwartet und schon wendet sich das Blatt. Denn kaum hatte die Bank am Mittwoch ihre Quartalszahlen auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung