Commerzbank-Aktie: Wütende Aktionäre!

Gut 8 Mrd. Euro bringt das zweitgrößte Geldhaus in Deutschland derzeit auf die Waage. Mit einer globalen Brille betrachtet ein Witz, wenn man sich beispielsweise US-amerikanische Großbanken wie JPMorgan mit 400 Mrd. Euro oder Goldman Sachs mit 100 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung anschaut. Dennoch konnte die Commerzbank in den letzten Tagen wieder ein wenig anziehen, nachdem gute Quartalszahlen präsentiert werden konnten.