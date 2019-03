Commerzbank Aktie Wochentrend: Hin und Her – und eine Warnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank konnte am Freitag mit einem kleinen Kursgewinn immerhin wieder andeuten, dass die Aktie nicht in einen gnadenlosen Kurssturz übergehen wird. Dennoch sind Chartanalysten wie auch die Experten anderer Schulen vorsichtig und allenfalls begrenzt optimistisch. Denn der Wert hat in den Augen der Charttechniker einen klaren Abwärtstrend erreicht und bestätigt. Auch am Freitag gelang es demnach nicht, die wichtigen 7 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.