Commerzbank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Commerzbank setzte auch in dieser Woche ihre seit drei Wochen andauernde Konsolidierung fort. Gegenüber der Vorwoche notierte die Aktie am Freitagmittag nur leicht negativ. In den letzten drei Wochen verlor die Aktie knapp 1 % an Wert. Charttechnisch betrachtet ist positiv anzumerken, dass die Aktie bisher über der relevanten Unterstützungszone bei 12 Euro je Aktie stabil geblieben ist. Das Unterschreiten dieser Kurszone könnte weitere Verluste nach sich ziehen und die Aktie womöglich in Richtung der unteren sekundären Trendlinie drücken. Diese verläuft derzeit bei 11,50 Euro je Aktie. Kurse darunter würden das Ende des sekundären Aufwärtstrends andeuten.

Übernahmespekulationen könnten im nächsten Jahr wieder auf die Agenda kommen

Unternehmensspezifische Nachrichten wurden in den vergangenen Wochen nicht gemeldet. Die Aktie schaffte es über die 12 Euro-Marke, nachdem bekannt wurde, dass die Basel 3 Regeln zu Gunsten der Banken festgelegt wurden. Zuvor bereits konsolidierte sie, seitdem sich Übernahmespekulationen verringert hatten. Diese könnten im nächsten Jahr erneut auf den Tisch kommen. Die weiterhin lockere Geldpolitik der EZB dürfte allerdings eher belastend wirken, sowie die anstehenden Wahlen in Italien. Die Luft wird also, was neue Impulse angeht, derzeit etwas dünner.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.