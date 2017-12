Commerzbank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie notierte am Freitagvormittag im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert bei 12,68 Euro. Auch in der letzten Woche ging die Aktie gegenüber der Vorwoche kaum verändert aus dem Handel. Vor zwei Wochen schaffte es der Wert mit Hilfe eines positiven Newsflows rund um die neuen Basel 3 Regeln über die 12 Euro Kurszone rüber. In der vergangenen Woche lasteten womöglich die Notenbanktreffen auf den Finanzwerten insgesamt.

Sell the News

Auch wenn die US-Notenbank FED die Zinsen wie erwartet angehoben hat, konnten Finanzwerte davon nicht profitieren. “Sell the News” war zunächst angesagt. Womöglich war ein Großteil des Zinsanstieges bereits eingepreist, da auch die debattierte US-Steuerreform positive Auswirkungen auf Finanzwerte zeigte. Impulse bleiben demnach kurz vor Jahresende aus, so auch für europäische Werte. Dennoch, im Vergleich zum Gesamtmarkt DAX kann sich die Commerzbank-Aktie deutlich weniger volatil zeigen. Die relative Stärke macht Hoffnung.

Charttechnisch wird die Luft immer dünner

Aus charttechnischer Sicht wird jedoch auch deutlich, dass die Luft für die Commerzbank-Aktie immer dünner wird. Der Anstieg, der sich ab September dieses Jahres ereignete, fiel wenig impulsiv aus. Mehrmals prallte der Kurs an der 12 Euro-Kurszone ab. Der letzte Impuls hievte den Wert zwar darüber, doch dieser dürfte nur von kurzfristiger Natur gewesen sein. Kann die 12 Euro-Kurszone nicht verteidigt werden, wäre ein Einbruch zunächst in Richtung untere Trendkanallinie nicht auszuschließen. Diese verläuft bei 11,50 Euro je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.