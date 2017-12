Commerzbank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie notierte am Freitagmittag kaum verändert im Vergleich zum Schlusskurs von letzter Woche. Damit konsolidiert die Aktie nun bereits seit einigen Wochen um die 12 Euro Kurszone herum. Stabilität erfuhr sie zuletzt durch erneute Übernahmegerüchte. Auch die robusten Konjunkturdaten aus Deutschland dürften den Wert unterstützen. Charttechnisch bleibt der sekundäre Aufwärtstrend daher intakt und erst Kurse unter 11 Euro je Aktie dürften diesen infrage stellen.

Langfristig ist noch nicht alles geritzt

Es stellt sich dennoch zunehmend die Frage, ob der wichtige technische Widerstandsbereich, der bei 14,50 Euro je Aktie beginnt, in diesem Jahr noch erreicht werden kann. Langfristig betrachtet ist der Abwärtstrend zwar überwunden worden, doch von einem neuen langfristigen Aufwärtstrend kann noch nicht die Rede sein. Der sekundäre Aufwärtstrend, den die Aktie seit etwa August 2016 begonnen hat, könnte sich so langsam dem Ende neigen. Die Preiszone, die einen Kursbereich zwischen 8-14,50 Euro je Aktie umfasst, bot in den Jahren 2012-2015 eine Art langfristige Konsolidierung. Um einen neuen technischen Aufwärtstrend anzuzeigen, sollte der Kurs diesen Preisbereich nach oben verlassen. Ob das aber in diesem Jahr noch passiert, bleibt unwahrscheinlich.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.