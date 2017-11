Commerzbank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

auch die Commerzbank konnte in der vergangenen Woche von den Gerüchten um eine Fusion mit der Deutschen Bank profitieren, doch in dieser Woche betrug das Plus am Freitagvormittag gegenüber dem Eröffnungskurs vom Montag lediglich 0,84 %. Die Aktie hält sich in Anbetracht des Absturzes des DAX-Index in der zweiten Wochenhälfte vergleichsweise wacker. Und das trotz der Tatsache, dass die EZB an ihrer lockeren Geldpolitik kaum etwas ändern möchte, wie einige Reden von Geldpolitikern andeuteten. Positiv hingegen wirken die weiterhin robusten Konjunkturdaten, wie der Einkaufsmanagerindex für die EU oder der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland.

Noch ein Ruck fehlt bis zum nächsten starken Widerstand

Der charttechnische Trend bleibt auch in dieser Woche intakt, die 12 Euro-Kurszone wurde jedoch kaum nachhaltig überwunden. Je länger der Kurs auf dieser Höhe verweilt, umso unwahrscheinlicher wird der Ausbruch. Sollte dieser jedoch in den nächsten Handelstagen gelingen, könnte die 14-Euro-Kurszone schnell angesteuert werden. Dort sollte aber dann die Luft langsam dünn werden. Ein starker horizontaler Widerstandsbereich umfasst einen Preisbereich zwischen 14-15,50 Euro je Aktie und dürfte bei den eher verhaltenen Erwartungen an eine straffere Geldpolitik im nächsten Jahr mehr Wirkung entfalten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.