Commerzbank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

auch die Commerzbank-Aktie konnte, wie auch die Deutsche Bank Aktie, in dieser Woche von dem positiven Newsflow profitieren. Dieser betraf vor allem Fusionsgerüchte. Der Private Equity Investor Cerberus Capital Management gab bekannt, einen 3 % Anteil an der Deutschen Bank zu halten. Für einige Analysten ist das ein durchaus positives Signal, denn es wäre wohl das erste Mal, dass eine Private Equity Gesellschaft sich mit solch einem großen Anteil an dem Finanzinstitut beteiligt. Cerberus hält nach dem Bund den zweitgrößten Anteil an der Commerzbank, den er vor einigen Monaten erhöht hatte. Die Gesellschaft ist jedoch insbesondere im Bankensegment unterwegs, weshalb das Investment an sich nicht ungewöhnlich ist.

Kooperationen wären nicht auszuschließen

Das Investment schürt jedoch womöglich erneut Erwartungen an eine Fusion zwischen den beiden deutschen Schwergewichten. Bereits vor einem Jahr kamen Gerüchte über eine Fusion zu Tage und man bestätigte sogar, es hätte kurzfristig Gespräche zwischen den beiden Chefs gegeben. Doch man ging damals getrennte Wege. Beide befinden sich derzeit in einer Umstrukturierungsphase, weshalb einige Analysten weiterhin nur wenig Chancen für eine Fusion sehen. Höchstens könnte es zu Kooperationen kommen. Doch selbst das wäre ja schon etwas. Die Commerzbank-Aktie konnte ihren Trend in dieser Woche fortsetzen und schloss über 12 Euro je Aktie. Nächstes, technisches Ziel könnte bei 14 Euro je Aktie liegen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.