Commerzbank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Commerzbank hat in dieser Woche die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Dank Sondererträgen konnte das Unternehmen das operative Ergebnis auf 629 Mio. Euro steigern – ein Plus von 46 % gegenüber dem Vorjahresquartal. In den drei ersten Quartalen des Jahres hat die Bank damit 1,14 Mrd. Euro operativ erwirtschaftet – ein Plus von 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Netto lag das Ergebnis bei 66 Mio. Euro. Die Prognosen hat das Finanzinstitut damit bestätigt. Netto will man ein leicht positives Ergebnis erzielen, bei einer harten Kernkapitalquote von mindestens 12,5 %.

Segment Privat- und Unternehmenskunden mit solider Entwicklung

Nach Segmenten betrachtet performte im dritten Quartal das Privat- und Unternehmenssegment im Vergleich zum Vorjahr positiv. Es wurde ein um 38 % höheres operatives Ergebnis verzeichnet. Das Minus im Segment Asset & Capital Recovery verringerte sich leicht von 108 auf 100 Mio. Euro. Das Segment Firmenkunden leidet hingegen weiterhin an der geringen Kreditnachfrage und dem Niedrigzinsumfeld. Das Minus beim operativen Ergebnis betrug per Q3 2017 und im Vergleich zum Vorjahr 26 %.

12 Euro schwer zu knacken

Anleger nahmen das gesamte operative Ergebnis und die bestätigten Prognosen positiv auf. Die Gesamtmarktschwäche hat sich jedoch im Anschluss bremsend auf den Kurs der Commerzbank-Aktie ausgewirkt. Die 12-Euro Kurszone stellt aus charttechnischer Sicht einen harten Widerstand dar. Kann der überwunden werden, könnte sich der aktuell intakte Aufwärtstrend fortsetzen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.