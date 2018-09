Commerzbank Aktie Wochenanalyse: Jetzt wird es richtig brisant

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach Tagen der Erholung hat sich zuletzt die Aktie der Commerzbank wieder sehr schwach gezeigt. Wenn die charttechnischen Prognosen stimmen, dann dürfte die Aktie in den kommenden Tagen ein neues Tief sehen, so die Spezialisten. Denn der Wert steuert jetzt direkt auf eine wichtige Untergrenze zu. Konkret: Die Aktie befindet sich in einem starken charttechnischen Abwärtstrend. Dabei sind die Notierungen zwar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.