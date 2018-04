Commerzbank Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank notiert am frühen Freitagnachmittag kaum verändert im Vergleich zum Schlusskurs von vergangener Woche und kann damit nicht an die leichte Erholung der letzten beiden Wochen anschließen. In den beiden Wochen zuvor hatte sie insgesamt 4 % an Wert hinzugewonnen. Damit war es die erste Phase mit zwei positiven Schlusskursen auf Wochenkerzenbasis in Folge seit Beginn der Korrektur gegen Ende ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.