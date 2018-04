Commerzbank Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie kann sich in dieser Woche weiter erholen, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche mit einem leichten Plus geschlossen hat. In dieser Woche steht per Freitagnachmittag ein Plus von knapp über 4 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie damit durch den 200-Wochen-Durchschnitt im Kursbereich bei 10 Euro eine Unterstützung gefunden. Die kurzfristige Korrekturtrendlinie verläuft in etwa ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.