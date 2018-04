Commerzbank Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie könnte in dieser Woche womöglich erstmals seit drei Wochen positiv abschließen. Zwischenzeitig lag das Minus in dieser Woche bereits bei 4,75 %. Gegen Ende der Woche kann sich der Wert allerdings nach oben hangeln und notiert am Freitagnachmittag leicht über dem Schlusskurs von vergangener Woche. In den vergangenen sechs Wochen hat die Aktie damit immer noch einen Verlust ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.