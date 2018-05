Commerzbank-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Anleger scheinen nicht so positiv gestimmt zu sein wie Commerzbank-Chef Martin Zielke. Dieser äußerte auf der Hauptversammlung Zuversicht und stellte weiterhin eine „konservative“ Dividende für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht. Die Aktie verlor daraufhin etwas mehr als 2 Prozent an Wert. Heute ging es für die Aktie jedoch wieder um mehr als zwei Prozent nach oben.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Weitere ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.