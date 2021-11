Commerzbank-Aktie: Wieder im Kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie ist wieder im Kommen. Seit mehreren Wochen spürt der Kurs der deutschen Traditionsbank neuen Rückenwind. Mit einem aktuellen Kurs von knapp über sieben Euro hat die Commerzbank-Aktie sogar ein neues Jahreshoch markiert. Zwar ist die Bankaktie immer noch weit von ihrem einstigen Kursniveau bei über zehn Euro entfernt. Doch an der Börse gilt: The Trend is your friend. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



