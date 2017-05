Commerzbank-Aktie: Wie sieht der charttechnische Ausblick aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie gehört klar zu den Gewinnern des laufenden Jahres. Mit der Kursentwicklung können die Aktionäre zufrieden sein. Vielleicht sehen wir auch bald wieder zweistellige Kurse.

Widerstände müssen noch überwunden werden, bevor es aufwärts gehen kann

Im Bereich des aktuellen Kursniveaus befindet sich das 50 % Fibonacci Retracement, das im Zusammenhang mit der 200-Wochen-Linie die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen etwas stoppte. Kann die Commerzbank-Aktie den Widerstandsbereich überwinden, ist ein weiterer Anstieg bis auf rund 11 Euro möglich. Hier verläuft der obere Trendkanal und das 61,80 % Fibonacci Retracement.

Abwärtsszenarien nicht ausgeschlossen – Indikatoren Analyse

Der Relative Stärke Index befindet sich noch im neutral zu wertenden Bereich, könnte aber in den nächsten Wochen in den überkauften Bereich vorstoßen. Der Stochastik-Indikator deutet auf ein bevorstehendes Verkaufssignal hin, das den Kurs unter Druck setzen könnte. Auch der MACD als Trendindikator zeigt kein allzu optimistisches Bild. Vielleicht gibt aber auch der Gesamtmarkt die Richtung der Aktie in den nächsten Wochen vor.

Ein Beitrag von Johannes Weber.