Commerzbank-Aktie: Wie groß ist das Russland- und Ukraine-Risiko?

-13, +8, -7, -11: Das ist nicht etwa eine Rechenaufgabe für Viertklässler, sondern die prozentuale Kursbewegung der Commerzbank-Aktie in den vergangenen vier Tagen. Der Einmarsch russischer Invasionstruppen in die Ukraine vor gut einer Woche ist zwar in erster Linie eine humanitäre Katastrophe; wie man an den Börsenkapriolen der deutschen Privatbank sieht, lässt der Kriegsausbruch in Europa jedoch auch die internationalen Finanzmärkte



