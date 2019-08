Commerzbank Aktie: Weiter im Abwärtstrend gefangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank Aktie | ISIN:DE000CBK1001 | WKN:CBK100

Seit Anfang 2018 befindet sich der Anteilschein in einem etablierten Abwärtstrend. In der Grafik sehen wir mehrere Anlagepunkte des Trendkanals. Es scheint so, als würde der Kurs zurzeit darin gefangen sein. Deshalb sind weitere Abschläge gut vorstellbar. Als erstes Ziel ist auf der Unterseite das Tief von Ende 2018 bei 5,50 Euro zu nennen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung