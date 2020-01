Commerzbank Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Mit einiger Überraschung konnte die Aktie der Commerzbank am Mittwoch deutlich zulegen. Um fast drei Prozent ging es für das Papier nach oben. Grund dafür war die Ankündigung des Geldhauses, seine Anteile am Zahlungsdienstleister Paydirekt zu erhöhen. Statt bisher 11,11 Prozent hält die Commerzbank jetzt 16,67 Prozent an Paydirekt, die Deutsche Bank erhöhte ihre Anteile im gleichen Ausmaß.

