Commerzbank-Aktie: Was ist denn jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist zuletzt hin und her gewandert. Vor wenigen Tagen noch äußerten sich Analysten sehr optimistisch. Nun hat sich der Wind erneut gedreht. Am Mittwoch rutschte der Aktienkurs um mehr als 5 % nach unten. Damit sind hier bei der Commerzbank deutliche Überraschungen in beiden Richtungen möglich, meinen die Analysten.

Chartanalysten bleiben auf dem Boden der Tatsachen und sind ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.