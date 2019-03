Commerzbank-Aktie: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Mit einem Tagesgewinn von über 7 Prozent war die Aktie der Commerzbank am Montag stärkster Performer in einem leicht verbesserten MDAX. Hintergrund ist die Meldung, dass der Vorstand der Deutschen Bank sein Einverständnis zu informellen Gesprächen über eine Fusion der beiden größten deutschen Banken gegeben hat. Außerdem soll der Finanzinvestor Ceberus, der an beiden Instituten beteiligt ist, seine vormals ablehnende Haltung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.