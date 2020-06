Commerzbank Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank hat im 1. Quartal in Deutschland 142.000 Neukunden gewonnen. Zins- und Provisionsüberschuss stiegen an. Allerdings verhagelten Abschreibungen das Ergebnis. Im 1. Quartal fiel ein Verlust von 295 Mio € an. Das Ziel, in diesem Jahr einen Gewinn zu erwirtschaften, bezeichnet selbst das Management mittlerweile als sehr ambitioniert. Damit kommt die Commerzbank einfach nicht in Fahrt. Auch in Polen läuft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



