Commerzbank-Aktie: Was bringen die Quartalszahlen?

So verlor die Aktie auf Wochensicht 3,4 %. In der nächsten Woche, am 4. November, steht die Präsentation der Geschäftszahlen für das dritte Quartal bei der Commerzbank an. Ist dieser Abverkauf etwa ein Vorgeschmack auf die anstehende Präsentation?

Die Commerzbank befindet sich inmitten eines schmerzhaften Transformationsprozesses, der die Verschlankung der Konzernstruktur vorsieht. Die Deutsche Bank ...



