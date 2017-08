Commerzbank-Aktie: Was braut sich da zusammen?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Was braut sich da zusammen? Seit dem 2-Jahres-Hoch bei 11,68 hat die Aktie von Commerzbank 8,9% an Wert verloren – bis zum 3-Jahres-Hoch vom 08.04.2015 fehlen damit noch 9,8%. Das Rekordhoch an der Börse stammt vom 22.03.2000 bei einem Kurs von 264,3 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Im Dax erreichten in 2017 bislang 9 Aktien ein neues Allzeit-Hoch, das entspricht einer Quote...