Commerzbank-Aktie: Warum auf die Bank schwierige Zeiten zukommen!

Wer den Aktienkurs des einst goldenen Sterns am Bankenhimmel der vergangenen Monate betrachtet, könnte zu dem Schluss kommen, dass es doch gar nicht so schlecht um die Commerzbank-Aktie steht. Trotz einiger starker Abverkäufe kletterte der Kurs in den letzten 12 Monaten um 11,3 % nach oben. Beim Herauszoomen mutiert der Kursverlauf zum Gruselchart. Seit 1992 fiel der Aktienkurs um 91,4 %