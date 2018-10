Commerzbank-Aktie: Wann kommt der nächste Aufschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie befand sich in der ersten Hälfte dieses Jahres in einem starken Abwärtstrend, der Ende Juni in einen Seitwärtstrend mündete. Dieser ist auch heute noch aktiv. Zuletzt waren auch leichte Aufwärtstendenzen sichtbar. Die gleitenden Durchschnittslinien deuten auf mehrere Widerstandsbereiche hin. Die 38-Tagelinie und der SMA (100) könnten sich in naher Zukunft schneiden. Vom überverkauften Bereich ist der RSI noch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.